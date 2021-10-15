Что и кто раздражает Елизавету II: разговор, который подслушал весь мир

Что и кто раздражает Елизавету II: разговор, который подслушал весь мир
Елизавета II. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II присутствовала сегодня на шестой церемонии открытия парламента Уэльса в Кардиффе. Часть ее приватного разговора попала в прямую трансляцию мероприятия.

Посещение парламента королевой уже само по себе событие не рядовое. Дело в том, что 95-летняя Елизавета с большой тщательностью выбирает мероприятия, в которых будет участвовать.

В то же раз произошло непредвиденное. В прямую трансляцию попали слова, очевидно, не предназначенные для широкой аудитории. Мнение, высказанное Елизаветой, в разговоре с герцогиней Корнуэллской и Элин Джонс, председателем парламента, перед церемонией открытия, заострило обычно высказываемые нейтрально политические взгляды монарха.

В прямом эфире телеканала зрители услышали замечание монарха, что ее «раздражает» бездействие мировых лидеров в отношении изменения климата. Королева упомянула о предстоящей конференции по изменению климата Cop26 в Глазго, на которой она и другие члены королевской семьи должны присутствовать.

Она сказала: «Невероятно, не правда ли… Я все слышала о саммите. До сих пор не знаю, кто идет, понятия не имею». А затем добавила: «Мы знаем только о людях, которые не приезжают … это действительно раздражает, когда они говорят, но они не делают».

Некоторые эксперты уже заявили, что эти замечания, хотя и сделанные в публичном пространстве, не были политическими — просто личным выражением разочарования.

Известно, что королевская семья активно вовлечена в экологическую повестку. Этими вопросами занимался покойный супруг королевы герцог Эдинбургский, а сейчас заявления на эту тему часто делают принц Чарльз и принц Уильям.

Саммит COP26 (26-й саммит ООН по климату) пройдет в следующем месяце в Глазго, и королевская семья примет у себя многих мировых лидеров.

Ее Величество, как полагают, разделяет обеспокоенность правительства по поводу того, кто будет присутствовать на COP26 . Принимающую сторону уже предупредили, что президент Китая Си не будет присутствовать лично. Организаторы опасаются, что такое пренебрежение может привести к тому, что Китай откажется принимать новые цели для изменения климата. Это особенно актуально в условиях продолжающегося глобального энергетического кризиса.

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