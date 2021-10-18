Коммунальная катастрофа в Курортном районе показала неготовность Смольного к отопительному сезону

Хозяйственные вопросы в Петербурге стали серьезной систематической проблемой, очередное подтверждение тому — ситуация с аварией в Курортном районе, где без воды на трое суток остались почти 50 тысяч человек. Почему администрация Северной столицы и подвластные ей департаменты не смогли справиться с коммунальной катастрофой, мы попытались выяснить у нескольких экспертов.

Специалисты ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» начали работы по реконструкции тепломагистрали в Калининском районе после прорыва водопровода на Левашовском шоссе, из-за которого порядка 50 тысяч жителей Курортного района несколько дней оставались без тепла и водоснабжения в домах. Об этом сообщает издание «Без формата». Вероятно, именно данный инцидент послужил толчком для Смольного, фактически провалившего подготовку к уже начавшемуся отопительному сезону, начать хоть какие-то работы.

Согласно проекту, прокладку почти километра магистрали на Тихорецком проспекте должны завершить в июне 2022 года. На период проведения работ подача горячей воды и отопления горожанам будут осуществляться через временную теплосеть, которую власти обещают ввести в эксплуатацию к ноябрю этого года. Создаст ли это какие-то трудности для 30 тысяч местных жителей — не известно на текущий момент.

По имеющейся информации, существующая тепломагистраль прокладывалась более 40 лет назад, а последний ремонт проводился почти два десятилетия назад. Нормативный срок службы стального трубопровода центрального отопления по ГОСТу составляет 30 лет. То есть, в данном случае эксплуатационный ресурс был исчерпан еще около 10 лет назад.

По мнению петербургского журналиста и политолога Юрия Светова, произошедшее — повод спросить со Смольного за то, насколько требовательно он спрашивает с людей, отвечающих за комфорт горожан в этом вопросе.

«Понятно, что губернатор и администрация отвечают за все происходящее в городе. Но у нас в то же время есть структуры, которые получают деньги. Мы с вами платим ему [«Водоканалу»] деньги за использование холодной воды и, соответственно, он на эти деньги должен быть готовым. Мы все время слышим слова о том, что идет подготовка к зиме, а зима еще не началась и такие аварии. Поэтому вопрос к Смольному за требовательность. И не только к Смольному, но и к Мариинскому дворцу — за то, на сколько они за эти вопросы отвечают и спрашивают с людей, которые должны обеспечивать город водой», — говорит журналист.

Оставить людей без воды осенью, да еще и в период обострения пандемии, не вписывается ни в какие рамки. Посудите сами: больше населяющим жилые дома горожанам пришлось своими силами справляться с кучей бытовых вопросов, что сделать без доступа к воде представляется сложным.

«Это один из базовых моментов, определяющих жизнедеятельность человека в больших города, даже если речь идет о такой пригородной зоне как Курортный район. <…> Надо понять, что там произошло, чтобы не просто устранить последствия, но и сделать так, чтобы подобного рода аварии в будущем не повторялись. Это задачи и районной администрации, и управляющих жилищных кампаний, которые действуют на этой территории, и структур от Водоканала Санкт-Петербурга, — делится рассуждениями политический аналитик Владимир Соловейчик. — Допускаю, что в этом есть и вина Смольного. Власти Санкт-Петербурга не доглядели, не подготовились».

Подготовка к зиме, как и обещания глобального ремонта всех систем, звучат из уст «Водоканала» и Беглова уже не первый год. Однако часто мы видим — а жители таких «удачливых» районов, как Курортный, испытывают на себе — что эти обещания ни к чему не приводят.

«Что не удивительно, ведь за трубами город уже 3 года не следит и в планы ремонта их не ставит. Губернатор обещал развитие и модернизацию городского хозяйства, но палец о палец так и не ударил, а справиться самостоятельно с ремонтом этих сетей Петербург до сих пор не смог. По сути, наш город 365 дней в году находится в чрезвычайной ситуации. Спасибо, что на помощь пришли сотрудники МЧС, которые, используя огромное количество пожарных рукавов, наладили временное водоснабжение от одной заборной арматуры до другой, — заключает петербургский социолог Максим Шугалей. — Налицо полная бесхозяйственность администрации города. Пока жители ждут воды, губернатор после «честных» выборов третью неделю пребывает в отпуске. Но это еще цветочки, ягодки впереди. Проблемы начнутся, когда выпадет снег. Насколько мне известно, и как мне рассказывают мои коллеги политологи, хорошо знакомые с ситуацией в городе, уже третий год Петербург даже близко к снегопадам не готов. Видимо вся городская администрация как обычно ждет повышения».

Немало вопросов возникает в связи с тем, почему реконструкция тепломагистрали на Тихорецком проспекте началась во второй половине ноября, когда отопительный сезон в Северной столице России стартовал еще в прошлом месяце. Возможно, петербуржцы так бы и не дождались прокладки новой магистрали, если бы не инцидент в Курортном районе, который освещали многие СМИ. В целом Смольный, получается, несвоевременно занялся решением целого ряда важных вопросов, в том числе касающихся жилищно-коммунального хозяйства города.