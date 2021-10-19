Идеальный бардак: как перестать без конца наводить порядок и начать жить

Если беспорядок в квартире пока побеждает все ваши попытки навести чистоту, то вывод только один — пора менять стратегию и пересмотреть свои привычки.

Мы подобрали несколько универсальных советов, которые помогут поддерживать дом в идеальном состоянии без генеральной уборки.

Призовите на помощь профессионалов

Это самые простой и очевидный (но не бюджетный) способ навести порядок. Вы можете заключить договор с клининговой фирмой на регулярное обслуживание вашей квартиры или дома. Как правило, фирмы предлагают пакетные услуги, что, безусловно, удобно, но не всегда подходит для среднего бюджета.

Можно пойти более легким путем и воспользоваться одним из множества вариантов, которые предлагают онлайн-сервисы бытовых услуг. Здесь можно выбрать цену, заказать конкретную услугу (например, мойку окон), посмотреть реальные отзывы. Главное — продумайте вопросы безопасности, прежде чем пускать в квартиру незнакомого человека.

Расхламление

Даже у того, то далеко не Плюшкин, со временем собирается в доме изрядное количество барахла. Оно копится на дальних полках, занимает свободные углы, сжирает жилое пространство. И порой нам жалко выкинуть тут или иную вещь. «Дорога как память», «может еще надену», «вдруг пригодится», «столько за нее было заплачено», — говорим мы, и отправляем вещь пылиться дальше. Тут два пути – либо брать себя в руки и силой воли выбрасывать, раздавать, продавать, передавать на благотворительность, либо нанимать специалиста по расхламлению. Да-да, такие есть и пользуются большим спросом.

Контролируйте количество вещей

Не покупайте лишнее. Подумайте, нужна ли вам десятая чашка, а еще одно полотенце? А прежде чем купить новое кресло, решите, куда денете предыдущее. Не несите в дом листовки, буклеты, которые кладут в почтовый ящик.

Не торопитесь покупать косметические новинки. Если в вашей ванной все полки заставлены баночками и флаконами, то используйте сначала их, а потом экспериментируйте с новыми сериями.

Правильное хранение

Как показала практика, система хранения, когда все по своим ящикам, одежда — на плечиках, а каждый шнурочек в своей кошелочке, для многих оказывается непосильной задачей. И человек всеми силами неосознанно пытается избежать таких энергозатратных для себя действий. Результат – одежда на стуле, ящики завалены, мелочевка россыпью где попало. Упрощайте себе жизнь!

Откажитесь от шкафов купе, пусть это будут полки или открытые рейлы для одежды. Выделите для мелких вещей отдельный шкаф у комода, но заведите правило – складывать все только туда. Организуйте более комфортное для себя пространство, тогда и дом станет вашим местом силы, а не источником раздражения и бардака в жизни.