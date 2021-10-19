Петербуржцев предупредили о минусовой температуре и гололедице 20 октября

В середине рабочей недели в Северной столице ожидается ветреная и дождливая погода.
В ночь на среду, 20 октября, температура воздуха опустится до 0…-2 градусов, в дневное время потеплеет до +4…+6. Ветер ночью западный слабый, утром, днем южный, юго-восточный умеренный, местами порывы сильные.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей России этой зимой ожидают сильные похолодания вместе с периодами оттепелей.