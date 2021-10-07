Вильфанд сообщил, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания

Жителей России этой зимой ожидают сильные похолодания вместе с периодами оттепелей, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик считает, что россиянам надо подготовиться к скачкам температуры. Эти данные дает прогноз Росгидромета. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд обратил внимание на то, что прогнозы Росгидромета часто отличаются от данных центров в других государствах и показывают более низкие температуры. Иностранные синоптики прогнозируют вероятность более высоких значений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что менять на автомобилях летнюю резину на зимнюю пока рано. Есть поверье, что много ягод красной рябины по осени — признак суровой зимы. При этом деревья в сентябре были буквально усыпаны плодами.