Синоптик Вильфанд рассказал, когда «переобувать» машину, верить ли приметам и как избавиться от осенней хандры

Синоптик Вильфанд рассказал, когда &#171;переобувать&#187; машину, верить ли приметам и как избавиться от осенней хандры
Предки верили, что много красной рябины осенью говорит о том, что зима будет суровой. Фото: pexels.com

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что менять на автомобилях летнюю резину на зимнюю пока рано.

Есть поверье, что много ягод красной рябины по осени — признак суровой зимы. При этом деревья в сентябре были буквально усыпаны плодами. Синоптик объяснил, что с уважением относится к народным приметам, однако зачастую это лишь совпадение. Кроме того, Вильфанд объяснил, что он и его коллеги проводили соответствующее исследование около 10 лет назад. Связи между погодой и наблюдениями предков нет.

«Случайное гадание», — констатировал специалист.

Еще одной актуальной проблемой стал вопрос о том, когда «переобувать» машину из летней в зимнюю резину. Улыбаясь, Вильфанд заявил, что в октябре менять колеса не стоит. Делать это необходимо, когда температура будет устойчиво ниже пяти градусов. Даже если в середине осени снег и выпадет, то долго он не пролежит, начнет таять. Все станет более-менее ясно в ноябре.

Большое количество жителей России ежегодно борются с хандрой, одолевающей осенью. 2021 год не стал исключением.

«Поздней осенью, в конце октября, в ноябре существует синоптическая депрессия. Под этим понимается низкое давление. Облачное небо, осадки, морось, снег, дождь, короткий световой день. Так поневоле депрессия метеорологическая переходит в депрессию человеческую», — объяснил Вильфанд.

По словам метеоролога, способов «излечиться» масса.

«Для москвичей вопрос не актуальный. Есть театры, концерты. Так и преодолеваем. Общаемся с детьми, приносим жене цветы. Для любого человека есть возможность преодолеть это состояние», — заключил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что солнечная погода стала причиной огромных очередей в парках под Петербургом.

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