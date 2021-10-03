Солнечная погода стала причиной огромных очередей в парках под Петербургом

Солнечная погода стала причиной огромных очередей в парках под Петербургом
Очередь в парк в Пушкине. Фото: скриншот "Пушкин - Царское Село. Павловск"/ВК

На уходящих выходных, 2 и 3 октября, в Петербурге и пригородах стояла теплая и солнечная погода. Это спровоцировало большие очереди в местных парках.

Петербуржцы и жители Ленобласти отправились проводить последние теплые деньки в пригородных парках. Из-за этого на входах собрались огромные очереди. Посетители пожаловались в соцсетях, что в Пушкине и Павловске были просто толпы людей.

В сообществе «Пушкин — Царское Село. Павловск» во «ВКонтакте» написали, что гулять по парку было некомфортно: практически под каждым золотистым кленом были замечены фотографы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что облака и +15: какая погода ждет петербуржцев в понедельник. Новая неделя в Петербурге начнется с теплой и немного облачной погоды.

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