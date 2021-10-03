Облака и +15: какая погода ждет петербуржцев в понедельник

Облака и +15: какая погода ждет петербуржцев в понедельник
В Северной столице установится небольшая облачность, осадков можно не ждать. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Новая неделя в Петербурге начнется с теплой и немного облачной погоды. Воздух в городе прогреется до +15 градусов.

По данным синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Северной столице установится небольшая облачность, осадков можно не ждать.

В ночь на 4 октября температура воздуха в городе на Неве опустится до +5…+7 градусов. Днем будет значительно теплее — термометры покажут от +13 до +15 градусов. Ветер южных направлений ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного.

Атмосферное давление особо не поменяется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнце светило 26 дней в самом холодном за 25 лет сентябре в Петербурге. Дождливых дней было значительно меньше, чем дней с ясной погодой — 15 против 26 солнечных.

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Облака и +15: какая погода ждет петербуржцев в понедельник
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