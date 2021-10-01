Солнце светило 26 дней в самом холодном за 25 лет сентябре в Петербурге

Солнце светило 26 дней в самом холодном за 25 лет сентябре в Петербурге
Средняя температура воздуха в первом осеннем месяце составила +10,2 градуса. Фото: unsplash

Минувший сентябрь стал самым холодным в Петербурге за последнюю четверть века. Главный городской синоптик Александр Колесов назвал плюсы этого месяца.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, солнце в сентябре не светило только в течение четырех дней, в оставшиеся 26 дней петербуржцы могли погреться под яркими лучами, отметил синоптик.

Средняя температура воздуха в первом осеннем месяце составила +10,2 градуса — бабьего лета в сентябре так и не случилось. При этом сентябрь обошелся без осенних дождей, за весь месяц выпало всего 63% от нормы. Дождливых дней было значительно меньше, чем дней с ясной погодой — 15 против 26 солнечных.

Колесов добавил, что сентябрьские холода может скомпенсировать погода в октябре. В Северной столице ожидается температура на 1-2 градуса выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке.

Александр Колесов новости СПб погода


 

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