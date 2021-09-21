Синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке

Синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке
За последние десятки лет среднегодовая температура воздуха в России выросла на 1,2–1,5 градуса. Фото: Baltphoto

Сентябрь этого года может стать стать самым холодным в XXI веке на территории европейской части России. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что об этом говорит прошлая неделя, которая выдалась холодной, а также скорые дни с низкой температурой. Однако анализ погоды с начала 2021 года в целом указывает на то, что этот год возможно войдет в топ-5 самых теплых лет XXI века. Об этом сообщают «Известия».

Также эта погодная ситуация не отрицает тенденцию потепления климата. За последние десятки лет среднегодовая температура воздуха в России выросла на 1,2–1,5 градуса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 22 сентября, жителей Северной столице ожидает переменная облачность, не обойдется без осадков. Дожди пройдут только ночью, днем существенных осадков не прогнозируется.

XXI век потепление похолодание прогноз погоды сентябрь


 

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