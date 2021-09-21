В Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник

В Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 22 сентября, жителей Северной столице ожидает переменная облачность, не обойдется без осадков.

Дожди пройдут только ночью, днем существенных осадков не прогнозируется. После полуночи столбик термометра опустится до 3-5 градусов выше нуля, днем потеплеет до +10…+12 градусов.

Как сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», северо-восточный ветер будет дуть слабо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник
В России за сутки выявили более 19 тысяч зараженных коронавирусом
В Пулково задеражали два рейса до Симферополя
На Маршала Казакова посетители кафе хотели продолжения банкета
Льготы и поддержка пенсионеров. Что изменится с 1 октября
«Дельта»-штамм вытеснил остальные варианты COVID в России
43-летний мужчина угнал мотоцикл с коляской от дома на Маршала Казакова
На улице Ломоносова огонь охватил чердак