В Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник

В среду, 22 сентября, жителей Северной столице ожидает переменная облачность, не обойдется без осадков.

Дожди пройдут только ночью, днем существенных осадков не прогнозируется. После полуночи столбик термометра опустится до 3-5 градусов выше нуля, днем потеплеет до +10…+12 градусов.

Как сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», северо-восточный ветер будет дуть слабо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами.