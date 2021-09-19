Климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами

Зима в этом году в России будет холодной, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Так, Россию в зимние месяцы ждут настоящие морозы. Он отметил, что в 2021 году на территории страны задерживались антициклоны и нынешнее похолодание происходит из-за влияния арктического антициклона. Об этом сообщает Ura.ru.

Терешонок обратил внимание, что морозы будут характеры от Ла-Манша до Урала. В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он отметил, что это длительный процесс. Специалист посоветовал готовиться к переменчивой погоде.