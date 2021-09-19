Климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами

Климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами
Специалист посоветовал готовиться к переменчивой погоде. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Зима в этом году в России будет холодной, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.
Так, Россию в зимние месяцы ждут настоящие морозы. Он отметил, что в 2021 году на территории страны задерживались антициклоны и нынешнее похолодание происходит из-за влияния арктического антициклона. Об этом сообщает Ura.ru.
Терешонок обратил внимание, что морозы будут характеры от Ла-Манша до Урала. В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он отметил, что это длительный процесс. Специалист посоветовал готовиться к переменчивой погоде.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Северной столицы и окрестностей предупредили о похолодании. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов.
зима мороз Николай Терешонок погода ФГБУ "Центральное УГМС"


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Инвесторы начали терять интерес к покупке жилья в Петербурге
Инвесторы начали терять интерес к покупке жилья в Петербурге
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами
Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом
Пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека
В Пулково задержали три авиарейса 19 сентября
Бузова призналась, что хочет поступить на исторический факультет МГУ
Актриса Ирина Горбачева впервые показала свадебные фото
Правительство одобрило единовременную выплату медикам красных зон
Путин пробудет на самоизоляции несколько дней