В ночь на воскресенье в Петербурге похолодает до нуля

В ночь на воскресенье в Петербурге похолодает до нуля
В Петербурге похолодает. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Жителей Северной столицы и окрестностей предупредили о похолодании. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Существенных осадков в течение всего воскресенья, 19 сентября, не ожидается, в городе будет переменная облачность. Скорость восточного, северо-восточного ветров составит 6—11 м/с.

Днем в Петербурге воздух прогреется до 9—11 градусов. Атмосферное давление будет практически неизменным.

В Ленобласти предстоящей ночью в восточных районах возможно похолодание до -4 градусов. Днём воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Ленобласти следует одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. В случае переохлаждения рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб похолодание


 

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