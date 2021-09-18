В Ленинградской области похолодает до -4 градусов

В ближайшие три дня жителей Ленобласти ждут заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

В последний день уходящей недели, 19 сентября, ночью местами температура воздуха составит -1… -4 градуса. 20 и 21 сентября погодные условия почти не изменятся – до -2 градусов мороза.

Жителям Ленобласти следует многослойно – так легче сохранить тепло. В случае переохлаждения рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды.