В настоящее время подготовлено 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
«Снежные» пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» полностью подготовлены к приему снега в новом сезоне. За последние годы в городе создана эффективная система для утилизации зимних осадков. Вывоз снежных на снегоприемные и снегоплавильные пункты носят синхронизированный характер.
«Такой метод позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Градоначальник также заявил, что загрязненные снежные массы не должны лежать на обочинах дорог или сбрасываться в каналы и реки. Власти города будут строго контролировать нарушения.
Специалисты очистили снегоплавильные камеры и канализационные насосные станции, отремонтировали основное технологическое оборудование. Кроме того, проверили и провели калибровку установок, измеряющие объемы снежной массы.
Сейчас семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов и 11 стационарных снегоплавильных пунктов замерли в режиме ожидания. Как только выпадет снег, все силы и персонал сразу же задействуют в его ликвидации.
Отмечается, общая производительность 18-ти площадок составляет 101,5 тыс. кубометров ежесуточно, говорится в сообщении.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Александр Беглов заявил, новый корпус Центра протонной терапии МИБС сделает онкопомощь доступнее.