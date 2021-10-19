Снегоплавильные пункты Петербурга находятся в режиме ожидания осадков

Власти города будут строго следить, чтобы загрязненные снежные массы не оставались на обочинах или сбрасывались в реки и каналы города, сказал губернатор Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Власти города будут строго следить, чтобы загрязненные снежные массы не оставались на обочинах или сбрасывались в реки и каналы города, сказал губернатор Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В настоящее время подготовлено 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Снежные» пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» полностью подготовлены к приему снега в новом сезоне. За последние годы в городе создана эффективная система для утилизации зимних осадков. Вывоз снежных на снегоприемные и снегоплавильные пункты носят синхронизированный характер.

«Такой метод позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник также заявил, что загрязненные снежные массы не должны лежать на обочинах дорог или сбрасываться в каналы и реки. Власти города будут строго контролировать нарушения.

Специалисты очистили снегоплавильные камеры и канализационные насосные станции, отремонтировали основное технологическое оборудование. Кроме того, проверили и провели калибровку установок, измеряющие объемы снежной массы.

Сейчас семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов и 11 стационарных снегоплавильных пунктов замерли в режиме ожидания. Как только выпадет снег, все силы и персонал сразу же задействуют в его ликвидации.

Отмечается, общая производительность 18-ти площадок составляет 101,5 тыс. кубометров ежесуточно, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Александр Беглов заявил, новый корпус Центра протонной терапии МИБС сделает онкопомощь доступнее.