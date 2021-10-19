Губернатор Петербурга считает, новый корпус Центра протонной терапии МИБС увеличит объемы онкологической помощи

Александр Беглов заявил, дети с онкологией, нуждающиеся в терапии протонами, получат лечение бесплатно. Об этом сообщается в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Недавно был заложен камень в основание госпитального корпуса Центра протонной терапии МИБС. Планируется, что медучреждение будет возведено на Глухарской улице, 16.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, город ведет давнее и плодотворное сотрудничество с институтом имени Березина. Это стратегический партнер Петербурга и один из крупнейших частных инвесторов медицины в нашей стране.

«Для нас очень важно, что такие инновационные проекты реализуются, несмотря на сложную ситуацию. Новый госпитальный корпус позволит увеличить объемы высокотехнологичной онкологической помощи, сделает ее более доступной для пациентов», – сказал градоначальник.

Он также подчеркнул, новый онкоцентр позволит увеличить объемы высокотехнологичной помощи больным. Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта между правительством и группой компаний МИБС было подписано на ПМЭФ-2021. Инвестиции составят 6 миллиардов рублей, информирует телеканал, ссылаясь на пресс-службу администрации губернатора. Строительство медцентра будет завершено к 2024 году.

Онкоцентр рассчитан на 186 коек-мест. Проектом предусмотрены отделения диагностики, дистанционной и контактной лучевой терапии, хирургия с отделением анестезии, реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория.

В 2020 году протонная терапия впервые включена в госпрограмму высокотехнологичной помощи. Ежегодно в течение двух последних лет институт получает квоты на лечение 600 пациентов.

Дети с онкологией, нуждающиеся в терапии протонами, получают лечение бесплатно, подчеркнул губернатор.

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