Анжелина Джоли с пятью детьми посетила премьеру фильма «Вечные»

Анжелина Джоли с пятью детьми посетила премьеру фильма &#171;Вечные&#187;
Некоторым поклонникам наряд не понравился, он подчеркивал излишнюю худобу Анджелины Джоли. Фото: https://www.instagram.com/angelinajolieofficial/

Американская актриса и секс-символ Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Вечные». На красную ковровую дорожку она вышла с пятью детьми.

Звезда удивила поклонников необычным аксессуаром — металлической скобой от середины нижней губы до подбородка. Аксессуар сочетался с серьгами в форме колец на Джоли. Сама актриса была в объемном платье цвета хаки от Balmain. Некоторым поклонникам наряд не понравился, он подчеркивал излишнюю худобу звезды. Об этом сообщает Daily Mail.

Вот, кто поразил общественность, так дочь Джоли Захара. Она появилась на премьере в старом серебристом платье актрисы от бренда Elie Saab, в котором Джоли была премии «Оскар» в 2014 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус вынудил светскую львицу Матильду Шнурову закрыть кафе BIO MY BIO в Петербурге.

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