Матильда Шнурова закрывает кафе BIO MY BIO из-за ковидной ситуации

Грустной новостью в социальных сетях поделилась светская львица и бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда Шнурова. Она объявила о том, что ее детище — кафе BIO MY BIO в Петербурге закрывается.

Накануне заведение получило награду за лучший дизайнерский интерьер среди ресторанов и баров Европы в премии Restaurant & Bar Design Awards. И именно на такой хорошей ноте Шнурова рассказала о том, что коронавирус отразился и на ее бизнесе. Об этом сообщается на странице девушки в Instagram.

Кафе проработало 1,5 года. Шнурова не исключает, что заведение будет переоткрыто в Москве.

«Очень жаль … награду Вы получили, Вас оценили по достоинству. Верим , что с улучшением ситуации в мире к нам в город вернутся такие красивые проекты. Будем ждать», — пишут в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга отказалась от претензий к музыканту Сергею Шнурову из-за песни «В Питере — пить».