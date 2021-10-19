Матильда Шнурова закрывает кафе BIO MY BIO из-за ковидной ситуации

Матильда Шнурова закрывает кафе BIO MY BIO из-за ковидной ситуации
Кафе проработало 1,5 года. Фото: скрин https://www.instagram.com/matilda.shnurova/

Грустной новостью в социальных сетях поделилась светская львица и бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда Шнурова. Она объявила о том, что ее детище — кафе BIO MY BIO в Петербурге закрывается.

Накануне заведение получило награду за лучший дизайнерский интерьер среди ресторанов и баров Европы в премии Restaurant & Bar Design Awards. И именно на такой хорошей ноте Шнурова рассказала о том, что коронавирус отразился и на ее бизнесе. Об этом сообщается на странице девушки в Instagram.

Кафе проработало 1,5 года. Шнурова не исключает, что заведение будет переоткрыто в Москве.

«Очень жаль … награду Вы получили, Вас оценили по достоинству. Верим , что с улучшением ситуации в мире к нам в город вернутся такие красивые проекты. Будем ждать», — пишут в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга отказалась от претензий к музыканту Сергею Шнурову из-за песни «В Питере — пить».

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