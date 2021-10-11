Жительница Петербурга отказалась от претензий к Шнурову из-за песни «В Питере — пить»

Четыре месяца назад некая Ксения О. обратилась в Смольнинский районный суд с иском к Сергею Шнурову, оскорбившему эстетические чувства женщины композицией «В Питере — пить». Сегодня стало известно, что петербурженка отказалась от претензий и отозвала иск.

Исковое заявление от Ксении было зарегистрировано Смольнинским райсудом 9 июня. По информации объединенной пресс-службы Северной столицы, женщина прослушала композицию «В Питере — пить» группы «Ленинград» в социальной сети «ВКонтакте». За несколько минут, что длится трек, петербурженка насчитала несколько нецензурных выражений, по её мнению, недостойных использования в творчестве, которым будут наслаждаться другие люди.

Услышанное оказалось настолько оскорбительным для пользовательницы соцсети, что она решила обратиться в суд. Женщина отметила, что ответчики нарушили закон «О защите прав потребителей»: Шнуров выпустил некачественный контент, а «ВКонтакте» разместила его на своей площадке.

«При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих норм современного русского литературного языка», — говорилось в заявлении.

При этом истина волновала петербурженку больше собственной выгоды: женщина просила разобраться, действительно ли был нарушен закон и права потребителя. В качестве моральной компенсации истица потребовала лишь символическую тысячу рублей.

Что изменилось за эти четыре месяца, неясно, однако 11 октября Смольнинский суд прекратил производство. Возможно, петербурженка пересмотрела свое отношение к творчеству Шнурова, а может, в целом изменила взгляды на использование обсценной лексики в музыкальных композициях.