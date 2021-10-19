Мишустин поддержал идею о нерабочих днях в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни для всех россиян в конце октября — начале ноября.

Об этом Мишустин заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава правительства назвал предложение Голиковой непростым и вынужденным, но необходимым. Заболеваемость коронавирусом в стране продолжает уверенно расти, необходимо ввести дополнительные меры, добавил политик.

Также он напомнил, что предыдущие нерабочие дни показали эффективность такой антиковидной меры.

Мишустин поручил Голиковой подготовить предложения и представить их в среду на совещании с президентом Владимиром Путиным с правительством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.