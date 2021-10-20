В России может наблюдаться дефицит зимнего дизтоплива

В период активного спроса на зимнее дизтопливо может наблюдаться его дефицит. Фото: pixabay

В период активного спроса на зимнее дизтопливо может наблюдаться его дефицит. Фото: pixabay

В период активного спроса на зимнее дизтопливо может наблюдаться его дефицит. Это может усугубить ситуацию с ценообразованием. О грядущем возможном дефиците и сложившейся ситуации сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, направленное в адрес профильного вице-премьера Александра Новака.

Независимые АЗС предупреждают российских граждан о риске дефицита на зимнее дизтопливо. В письме президента Российского топливного союза утверждается, что основной причиной роста оптовых цен на дизтопливо является то, что его объемы не соответствуют его рыночному спросу. Глава РТС отметил, что на топливо в целом на настоящий момент наблюдается повышенный спрос, потому что многие нефтеперерабатывающие заводы уже перешли на продажи зимних сортов.

Из-за некоторых налоговых обязательств, по мнению Аркуши, объем производства топлива снижается. В случае необходимости будет нужно нарастить поставки зимнего топлива на бирже и мелком оптовом рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в будущем нефть может перестать пользоваться большим спросом, если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода.