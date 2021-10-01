По прогнозам спрос на нефть может сильно снизиться

В долгосрочной перспективе нефть может перестать пользоваться большим спросом, если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода. Фото: pixabay.com

В долгосрочной перспективе нефть может перестать пользоваться большим спросом, если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода. Фото: pixabay.com

В долгосрочной перспективе нефть может перестать пользоваться большим спросом, если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода, сообщает Министерство финансов Российской Федерации.

Ориентировочно на 2050 год спросы на нефть, действительно могут катастрофически упасть. Согласно оценке специалистов, спрос на нефть может снизиться до четырех-шести раз от уровня 2019 года, что составляет 17-24%.

Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически — сообщает Минфин РФ.

Стоимость нефти, по оценке аналитиков, может стабилизироваться в периоде от 55 до 60 долларов за баррель. Предполагается уравновешивание баланса на мировом рынке.

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