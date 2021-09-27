Росприроднадзор начал проверку из-за нефтяных пятен в Неве у Васильевского острова

Росприроднадзор начал проверку из-за нефтяных пятен в Неве у Васильевского острова
Пятна заметили около пространства "Севкабель Порт". Фото: "Мегаполис"

Горожане заметили маслянистые пятна в акватории Невы в Василеостровском районе Петербурга. Росприроднадзор по Северо-Западу начал проверку.

Радужные разводы петербуржцы заметили на реке 24 и 26 сентября. По предварительным данным, источник поступления в реку нефтепродуктов может быть расположен на Кожевенной линии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, государственный инспектор осматривает территорию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минприроды назвали самые загрязненные реки России. Большинство загрязнений произошли из-за соединений марганца и цинка, нитритного азота.

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