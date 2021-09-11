В Минприроды назвали самые загрязненные реки России

Большое количество вредных веществ обнаружили в Енисее (141 случай) и на Амуре (около 130 случаев). Фото: pixabay

Большое количество вредных веществ обнаружили в Енисее (141 случай) и на Амуре (около 130 случаев). Фото: pixabay

В прошлом году самыми загрязненными реками страны стали Волга и Обь.

За год на Волге зарегистрировали более 900 случаев сильных загрязнений, на Оби — почти 800. Большое количество вредных веществ обнаружили в Енисее (141 случай) и на Амуре (около 130 случаев). Затем следуют реки Урала. Об этом сообщает Минприроды.

Большинство загрязнений произошли и-за соединений марганца и цинка, нитритного азота. Ученые также зафиксировали в водах дефицит растворенного кислорода. Уровень загрязнений тяжелыми металлами уменьшился на шесть процентов по сравнению с показателями за 2019 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кажется, жители Северной столицы считают арендные электросамокаты достоянием общественности, поэтому распоряжаются ими как хотят: например, «паркуют» в урне или топят в реке.