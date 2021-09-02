Петербуржцы снова топят в реке кикшеринговые самокаты ради эффектного видео

Петербуржцы снова топят в реке кикшеринговые самокаты ради эффектного видео
Молодые люди объявили "войну" электросамокатам. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Кажется, жители Северной столицы считают арендные электросамокаты достоянием общественности, поэтому распоряжаются ими как хотят: например, «паркуют» в урне или топят в реке. Только вчера двое молодых людей выбросили электросамокат сервиса MOLNIA в Фонтанку и записали акцию на видео.

Двое парней, Михаил и Илья, судя по всему, решили самостоятельно бороться с электросамокатами на улицах города. Поэтому минувшим вечером один из них схватил агрегат кикшеринговой компании MOLNIA и выбросил в Фонтанку. «Война с самокатами», — добавил за кадром его товарищ, снимавший процесс на видео.

Запись оказалась выложена в Instagram. На ролик обратила внимание общественность, и когда в личные сообщения самокатчикам стали приходить вопросы о причинах такого поступка, один из хулиганов удалил свой профиль, а другой закрыл страницу. Примечательно, что оба парня — любители экстрима и не единожды забирались на самые высокие здания Петербурга. Возможно, «война с самокатами» показалась им новым способом получения адреналина.

Горожане, скептически относящиеся к электросамокатам, такие самовольные меры не оценили: «Мда… До цивильной страны нам еще очень далеко. Почти недосягаемо», — пишут комментаторы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Напомним, что буквально пару дней назад еще один блогер, на этот раз пользователь TikTok, продемонстрировал, как сбрасывает электросамокат с Яхтенного моста. Даже самокаты, оставленные в урнах, уже не редкость.

К сожалению, неподобающее отношение к кикшеринговым самокатам процветает и в столице. Недавно хулиганы повредили почти 800 самокатов фирм Whoosh, «Яндекс Go» и Urent, измазав их солидолом и черным маркером. В компаниях такие действия расценивают как умышленную порчу имущества. Делом занялась полиция, нарушителей уже разыскивают.

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