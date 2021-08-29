Тиктокер сбросил электросамокат с Яхтенного моста

Неизвестный сбросил самокат с моста. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Неизвестный сбросил самокат с моста. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Петербурге неизвестный выбросил электросамокат в воду с Яхтенного моста.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Видеороликом, опубликованным на сервисе TikTok, поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Процесс утопления двухколесного транспортного молодые люди решили снять на камеру. На кадрах видно, как один из героев видео размахивает самокатом, а после выбрасывает его в воду. Все это происходит под восторженные комментарии оператора.

Не исключено, что самокат был прокатным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали тиктокера за незаконное ношение полицейской формы. Таким образом он пытался увеличить число подписчиков на своей странице.