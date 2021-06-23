В Петербурге задержали тиктокера за незаконное ношение полицейской формы

В центре Петербурга задержали молодого тиктокера в форме майора.

Поведение мужчины показалось сотрудникам полиции подозрительным: при виде «коллег» он начал явно нервничать, сообщили в ГУ МВД по городу.

«Майора» доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму, чтобы снимать эпатажные видеоролики и размещать их у себя в соцсетях.

Таким образом он пытался увеличить число подписчиков на своей странице. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Тиктокер принес свои извинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве суд дал два месяца ареста тиктокеру Константину Лакееву, которого задержали за нападение на служебный автомобиль ФСБ в ходе несогласованного митинга 23 января.