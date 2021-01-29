В Москве арестовали тиктокера, напавшего на машину ФСБ на митинге

В Москве суд дал два месяца ареста тиктокеру Константину Лакееву, которого задержали за нападение на служебный автомобиль ФСБ в ходе несогласованного митинга 23 января.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы, блогер проведет ближайшие два месяца под стражей. Напомним, 18-летнему Лакееву предъявили обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества.

В ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в столице десятки человек атаковали машину ФСБ. Они пинали Toyota Camry с правительственными номерами, прыгали на машину и хотели разбить стекла. После этого правоохранители открыли уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил 7 суток ареста за призывы к участию в несогласованном митинге.