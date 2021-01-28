Петербуржец получил 7 суток ареста за призывы к участию в несогласованном митинге

Октябрьский районный суд привлек административной ответственности жителя Петербурга, который призывал людей к участию в несанкционированных протестах.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте запись, в которой были призывы к участию к акциям.

В суде петербуржец отказался признавать свою вину. Он объяснил, что страница ВКонтакте, на которой была опубликована запись, ему не принадлежит.

Однако сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия установили, что задержанный причастен к публикации и имеет доступ к странице.

В итоге суд дал нарушителю наказание в виде административного ареста на 7 суток.

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