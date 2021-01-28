Устроившего драку с ОМОНом в Москве арестовали на два месяца

В Москве суд арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, который был задержан за драку с силовиками на несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда столицы.

По данным РБК, участник митинга заключили под стражу на срок до 23 марта. Сам задержанный уже признал свою вину. По его словам, его задержали за сопротивление полиции и за побег от правоохранителей.

Стоит отметить, что Джумаева задержали в Псковской области после того, как правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. По версии следствия, Джумаев нанес сотрудникам ОМОНа и полиции удары руками и ногами по разным частям тела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца проводят обыск по обвинению в насилии против силовиков на акции.