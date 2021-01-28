У петербуржца проводят обыск по обвинению в насилии против силовиков на акции

В Петербурге возбудили дело за применение насилия против сотрудников полиции. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге возбудили дело за применение насилия против сотрудников полиции. Фото: Gazeta.SPb

Сотрудники центра «Э» в Петербурге установили личность местного жителя, который причастен к насилию против силовиков на незаконной акции 23 января. На данный момент в его квартире мужчины проводят обыски.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 23 января группа митингующих применила насилие к сотрудникам органов. Инцидент произошел возле дома №28 по Невскому проспекту. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношение представителя власти.

В итоге, в ходе розыскных мероприятий была установлена личность одного из нападавших. Им оказался 39-летний житель Петербурга. На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. После этого предполагаемого нарушителя доставят в органы.

Полицейские продолжают устанавливать лица причастных к преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия силовиков на акции 23 января.