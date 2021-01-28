Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия силовиков на акции 23 января

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шилов прокомментировал действия полиции на незаконной акции 23 января. Он назвал действия силовиков неправомерными.

Как сообщается в пресс-службе омбудсмена, за медицинской помощью после протестов обратились 24 человека. Из них 16 пострадавших были госпитализированы.

«Представителями уполномоченного за соблюдением прав человека на акции зафиксированы случаи несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди)», – заявил Александр Шилов.

Кроме этого, в пресс-службе добавили, что у некоторых силовиков на несогласованной акции были скрыты нагрудные знаки. Это затрудняет «проведение проверки законности их действий».

Напомним, что в крупных городах России 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку политика Алексея Навального. Сторонники выступают против задержания оппозиционера на 30 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге проверят условия проживания детей пострадавшей женщины на митинге.