В Петербурге проверят условия проживания детей пострадавшей женщины на митинге

В Северной столицы власти проведут проверку условия проживания детей пострадавшей на митинге 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Лужского района Ленобласти Юрия Намлиева.

По словам главы района, администрация работает в рамках своих полномочий и обязана проверить условия проживания детей. Так властям интересно, как устроен быт младшего ребенка женщины и будущее старших, а точнее, – намерены ли они пойти в армию.

«Намерены ли старшие дети отслужить срочную службу, от которой они уклонились, уехав за рубеж и не встав на учет по возвращении», – заявил Юрий Намлиев.

Кроме этого, он добавил, что женщина отказывалась от предложенных дров, однако жалуется на холод в доме. Также пострадавшая не пускает в дом органы опеки.

«Органы опеки она не пускает, несовершеннолетняя дочь не обучалась в образовательных учреждениях, неработающие совершеннолетние дети в службу занятости ни по вопросам трудоустройства, ни за поддержкой не обращались», – пояснил глава района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали.