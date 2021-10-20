В Петербурге в среду ожидается мокрый снег

В Петербурге в среду ожидается мокрый снег
Вечером температура за окном будет +5…+7 градусов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня, в среду, 20 октября в Северной столице ожидают мокрый снег, переходящий в дождь.

Погоду в городе будет определять теплый фронт с запада. В Петербурге будет облачно, в некоторых районах мокрый снег будет достаточно сильным. Об этом сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Instagram.

Вечером температура за окном будет +5…+7 градусов. В Ленобласти +2…+7 градусов.

Ветер с юга будет дуть со скоростью 6-11 м/с., местами 12-17 м/с.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает холодать. На дорогах наблюдается гололедица. Синоптики предупреждают: на дорогах может быть скользко. По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная, но с прояснениями погода. Температура воздуха будет варьироваться от 5 до 7 градусов тепла.

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