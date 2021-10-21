Ночью в Сланцевском районе вспыхнул частный дом

Ранним утром 21 октября в Сланцевском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 03:38.

В деревне Монастырек горели частный дом и хоз. постройка на общей площади 77 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 05:48. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работала дежурная смена 145 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.