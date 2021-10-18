Квартирный пожар в Кронштадте унес жизни двух мужчин и женщины

Минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

О трагедии стало известно от пресс-службы управления МЧС по Северной столицы. В 3:28 18 октября на пульт дежурного поступила информация о пожаре в доме №17 на Пролетарской улице в Кронштадте. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.

На борьбу с огнем направили четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. Ликвидировать пламя удалось уже через 50 минут после звонка дежурному. Пожарным пришлось эвакуировать 12 жильцов дома, но, к сожалению, троих человек спасти не удалось. Жертвами чрезвычайного происшествия стали двое мужчин и женщина, которые находились в загоревшейся квартире.

Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны, их выяснением занимаются правоохранительные органы.

Всего три дня назад, 15 октября, в Петербурге произошло сразу три пожара, в которых пострадали или погибли люди. В садоводстве «Ржевка» огонь охватил частный дом, где в этот момент находилась женщина. К счастью, её удалось спасти, как и жильца трехкомнатной квартиры на Поэтическом бульваре.

А вот пожар на Сосновой аллее в Петродворцовом районе унес жизнь мужчины. Вечером 15 октября огонь охватил бесхозный сарай площадью 15 «квадратов». Спасателям пришлось бороться с огнем почти час — к месту происшествия выехали две машины и 10 человек личного состава.

Из обломков постройки вытащили человека, но он, к сожалению, был уже мертв. Как мужчина попал в заброшенный сарай, пока неизвестно, выяснением этих обстоятельств занимаются правоохранители.