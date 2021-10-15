При пожаре в Красногвардейском районе пострадала женщина

В Красногвардейском районе недалеко от Пороховского кладбища Петербурга сгорел садовый дом. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе недалеко от Пороховского кладбища Петербурга сгорел садовый дом. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе недалеко от Пороховского кладбища Петербурга сгорел садовый дом в области садоводства «Ржевка». Пострадала женщина.

Сообщение о возгорание поступило сегодня в 16:57. На Морозовской улице в Красногвардейском районе горел 5 дом.

Пожар удалось локализовать в 17:40. В результате пламя уничтожило полностью садовый дом размером 4Х10 метров. Постройку разобрали.

Чтобы справиться с пожаром было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба службы, в результате возгорания пострадала женщина. Сейчас ее осматривают сотрудники скорой помощи.