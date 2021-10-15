При пожаре в Красногвардейском районе пострадала женщина

В Красногвардейском районе недалеко от Пороховского кладбища Петербурга сгорел садовый дом в области садоводства «Ржевка». Пострадала женщина.
Сообщение о возгорание поступило сегодня в 16:57. На Морозовской улице в Красногвардейском районе горел 5 дом.
Пожар удалось локализовать в 17:40. В результате пламя уничтожило полностью садовый дом размером 4Х10 метров. Постройку разобрали.
Чтобы справиться с пожаром было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.
Как сообщает пресс-служба службы, в результате возгорания пострадала женщина. Сейчас ее осматривают сотрудники скорой помощи.