Петербуржцев напугали учения по ликвидации пожаров под вантовым мостом

Петербуржцев напугали учения по ликвидации пожаров под вантовым мостом
Пожар под вантовым мостом. Фото: скриншот "Неизданное. Санкт-Петербург"

Сегодня утром под вантовым мостом проходят учения МЧС по ликвидации пожаров. Петербуржцы приняли учения за настоящий пожар.

Об этом сообщается в группе «Неизданное. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы засняли на видео горящие троллейбусы под вантовым мостом. На кадрах видно, как из-под моста поднимается густой дым.

В петербургском «Горэлектротрансе» объяснили, что волноваться не о чем. Под вантовым мостом нет троллейбусного движения, но есть учебно-тренировочный полигон университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Сейчас там проводятся учения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе ночью вспыхнул частный дом. На место происшествия оперативно прибыли дежурные смены 96 пожарно-спасательной части и 101 пожарной части противопожарной службы Ленобласти.

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