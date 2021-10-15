Во Всеволожском районе ночью вспыхнул частный дом

Во Всеволожском районе ночью вспыхнул частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 15 октября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. В одном из садоводств загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:13. Жители садоводства «Мотор» заметили дым, идущий от одного из домов, и сообщили в экстренные службы.

На место происшествия оперативно прибыли дежурные смены 96 пожарно-спасательной части и 101 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 2:42. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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