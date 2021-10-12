Пострадавший от пожара дом на Карповке, 30, подключили к тепло- и электроснабжению

Во всю идут работы по ликвидации последствий пожара в доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30. Сотрудники «Городской аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета» и управляющей организации подключили здание к тепло и электроснабжению.

Также на крыше разбирают завалы, готовятся к монтажу временной кровли. Сегодня, 12 октября, полностью завершили работы по возобновлению теплоснабжения. Дом подключен к системе электроснабжения. Об этом сообщает Жилищный комитет.

На лестничных клетках установили шесть тепловых пушек, в квартирах расположены еще восемь. Администрация Петроградского района обеспечила временным жильем 12 обратившихся семей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после пожара в историческом доме Чубакова возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба.