В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в доме Чубакова на Карповке

По итогам прокурорской проверки, инициированной после пожара в историческом доме Чубакова, в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба (ст. 216 УК РФ).

Правоохранители считают, что причиной крупного пожара стали действия работников фирмы-подрядчика, недавно проводившей капитальный ремонт общего имущества жильцов исторического здания.

В ходе проверки прокуратура Петроградского района установила, что дом Чубакова, построенный в 1911-1912 годах и признанный объектом культурного наследия, восстанавливала компания «Мастер Руф» — её выбрали в Фонде капитального ремонта.

При производстве работ, предполагают стражи порядка, исполнитель допустил ряд нарушений, ставших критическими. В итоге это привело к возгоранию кровли здания. Ущерб, нанесенный дореволюционной постройке, специалисты оценили в сумму более 8,8 миллионов рублей.

Какие меры приняты в отношении руководства ООО «Мастер Руф» и сотрудников фирмы, пока неизвестно. Как отмечают в городской прокуратуре, следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что серьезный пожар в доме Чубакова произошел вечером 9 октября. По предварительным данным, спасатели не смогли пробраться на крышу, чтобы оперативно справиться с огнем, из-за чего произошло распространение пламени на площади 800 «квадратов». Помешали сотрудникам МЧС именно нарушения, допущенные строителями.

С огнем боролись 128 пожарных, но окончательно потушили крышу только утром следующего дня. В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал, однако полностью выгорели четыре квартиры, среди которых есть коммунальная. Фактически без жилья остались 26 человек.