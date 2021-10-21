За сутки с дождем в Петербург пришло больше половины месячной нормы осадков

За сутки с дождем в Петербург пришло больше половины месячной нормы осадков
За сутки с дождем в Петербург пришло больше половины месячной нормы осадков. Фото: Gazeta.spb.ru

Вчера, 20 октября, Петербург залило дождем, который периодически сопровождался мокрым снегом и сильными порывами ветра. Непогода держалась до утра сегодняшнего дня. Почти за сутки в Северной столице выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На настоящий момент городская система водоотведения приняла 8,9 млн кубометров воды, при этом сточные воды после дождя до сих пор продолжают поступать на городские очистные сооружения.

Со всего города поступило 91 обращение, связанное с работой ливневой канализации. Все заявки были оперативно отработаны бригадами. Особое внимание было приковано к Парашютной улице. С начала ливней там непрерывно работала насосная станция, которая принудительно понижала уровень сточных вод в коллекторе. Максимально сильно дождь обрушился на Приморский район. За сутки там выпало почти 40 мм. осадков.

Серьезных подтоплений выявлено не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце сентября Фонд имущества Северной столицы продал на площадке Российского аукционного дома ЭТП Lot-online три лота ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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