В Екатеринбурге блогер устроил настоящую «Игру в кальмара»

Видеоблогер в Екатеринбурге решил устроить настоящую «Игру в кальмара», посвященную известному сейчас южнокорейскому сериалу. Участники в составе 100 человек приняли участие в играх, которые упоминались в проекте от Netflix.

Видеоролик с проведенной игрой опубликовал видеоблогер Андрей Ширгин (HiMan) на своем YouTube канале. Участниками были обычные школьники, которые боролись за настоящий призовой фонд — 99 тысяч рублей (по тысяче на каждого участника, что в сумме составило 100 тысяч). Игра прошла около школы №131.

По словам блогера видео снималось 24 часа. Школьник прошли многие испытания, которые показывались в сериале. В програвших летели шарики с краской, после чего они «погибали» и выходили из игры.

Сериал рассказывает об отчаявшихся людях, которые участвуют в смертельно опасной игре, чтобы заработать деньги и погасить свои долги, чтобы улучшить свою жизнь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у Netflix по платной подписке выросло число подписчиков до 214 млн человек по всему миру. Такая популярность платформы связана с выходом сериала «Игра в кальмара».