Число подписчиков Netflix выросло до 214 млн после выхода «Игра в кальмара»

Число подписчиков Netflix выросло до 214 млн после выхода &#171;Игра в кальмара&#187;
Число подписчиков Netflix выросло до 214 млн после выхода "Игра в кальмара". Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

К Netflix по платной подписке присоединилось 214 млн человек по всему миру. Такая популярность платформы связана с выходом сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании за минувший квартал.

За три месяца, к конце сентября у Netflix стало на 4,4 млн подписчиков больше, при изначальном прогнозе 3,84 млн. Компания прогнозирует рост подписчиков еще на 8,5 млн до 222 млн по итогам четвертого квартала этого года.

Выручка компании Netflix выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $7,5 млрд. Прибыль составила $1,4 млрд.

Согласно данным, 142 млн пользователей посмотрели популярную корейскую драму — это самое большое телешоу в истории Netflix с такими просмотрами. Сериал и сейчас остается первым на платформе в 94 странах мира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сериал «Игра в кальмара», по оценкам экспертов, принес стриминговой платформе Netflix около $900 миллионов.

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