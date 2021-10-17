Netflix оценил прибыль от «Игры в кальмара» в $900 миллионов

Netflix оценил прибыль от "Игры в кальмара" в $900 миллионов. Фото: "Игра в кальмара"/Netflix

Netflix оценил прибыль от "Игры в кальмара" в $900 миллионов. Фото: "Игра в кальмара"/Netflix

Самый популярный на настоящий момент южнокорейский сериал «Игра в кальмара», по оценкам экспертов, принес стриминговой платформе Netflix около $900 миллионов. Об этом сообщает Bloomberg.

Производство сериала «Игра в кальмара» обошлось производителям в 21,4 миллиона долларов, а принес почти $900 миллионов по подсчетам и оценкам Netflix. После выхода проекта акции компании выросли на 7%.

По оценкам специалистов компании, первые две минуты сериала «Игра в кальмара» посмотрели почти 132 миллиона человек со всего мира за первые два дня премьеры. Зрители в составе 66% посмотрели сериал полностью, а 89% остались наблюдать за героями после первой серии. В общей сложность сериал занял более 1,4 миллиарда часов из жизни людей.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом Netflix за всю историю сервиса. Сейчас сериал занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сериал «Игра в кальмара», режиссером которого является Хван Дон-хек, приобрел уже 111 миллионов фанатов по всему миру.