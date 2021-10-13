Сериал «Игра в кальмара» набрала 111 млн поклонников по всему миру

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», режиссером которого является Хван Дон-хек, приобрел 111 миллионов фанатов по всему миру. Этот проект стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом сегодня повилось сообщение на странице канала Netflix в Твиттере.

Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ Netflix более чем в 90 странах и вошел в список самых востребованных шоу в США. Примерно за 25 дней премьеры сериал обогнал по просмотрам «Бриджертонов». За первые четыре недели они набрали 82 миллиона просмотров.

Проект «Игра в кальмара» вышел 17 сентября. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Они должны пройти шесть детских игр, чтобы выиграть деньги. Все проигравшие не выживают.

Ранее gazeta.spb.ru собрала подборку фильмов, которые можно посмотреть, если понравилась «Игра в кальмара».