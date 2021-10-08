Что посмотреть, если понравился сериал «Игра в кальмара»

Gazeta.SPb составила список фильмов и сериалов, которые точно должны вас заинтересовать.

Нет, кажется, ни одного человека, который бы не слышал про новинку от Netflix – остросюжетный корейский триллер «Игра в кальмара». Он так хорош, что хочется стереть себе память и посмотреть сериал заново. Увы, это невозможно, но не расстраивайтесь! Мы составили список похожих фильмов и сериалов, которые способны скрасить ваш вечер.

Игра лжецов (2014 год)

Главная героиня сериала – молодая женщина по имени Нан До Чон, которая снимается в опасном реалити-шоу. Соревнуясь между собой, участники «Игры лжецов» борются за 8,4 миллиона долларов. Сериал похож на «Игру в кальмара» своей тематикой и сюжетом.

Алиса в Пограничье (2021 год)

Японский сериал, основанный на манге Харо Асо, пусть и не так успешен, как «Игра в кальмара», но успел завоевать любовь поклонников со всего мира. В центре истории Рёхей Арису и двое его друзей, которые внезапно оказываются посреди пустого Токио. Они участвуют в играх, чтобы выжить, и пытаются найти ответ на вопрос: кто все это устроил?

Куб (1997 год)

Пятеро незнакомцев просыпаются в странной кубической комнате. Они не понимают, как там оказались и что дальше делать. Каждая грань куба ведет в другую такую же комнату, но другого цвета. В них героев ожидают смертоносные ловушки. Чтобы выжить, незнакомцам приходится объединиться.

Голодные игры (2012 год)

Фильм повествует о далеком будущем, в котором игры на выживание устраивают ради развлечения толпы. В них участвует 24 человека – и, по сложившейся традиции, в конце выживает только один из них. Судьям неважно, кто это будет – главное, чтобы было зрелищно. После того, как на Голодные игры отправляется юная Китнисс, кажется, ничего не будет как прежде.

Паразиты (2019 год)

Фильм, получивший четыре Оскара, затрагивают проблему социального неравенства в Корее. В центре внимания обычное семейство Ким, которому приходится жить в подвале и довольствоваться подработками. Однажды одному ребенку из семьи Кимов удается устроиться репетитором в богатую семью Пак. Он делает все, чтобы трудоустроить других родственников – история обмана заканчивается трагедией.

Платформа (2019 год)

Еще один любопытный проект Netflix про неоднозначность человеческой природы. Главный герой Горен просыпается в полупустой комнате с большим отверстием в полу. Выясняется, что действия происходят в необычной многоуровневой тюрьме, где главным испытанием становится борьба за еду. Горен понимает, что никто не останется голодным, если люди начнут думать друг о друге, и старается изменить сложившуюся ситуацию. Удастся ли?

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сериал «Игра в кальмара» могут продлить на второй сезон.