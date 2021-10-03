Сериал «Игра в кальмара» могут продлить на второй сезон

Сериал &#171;Игра в кальмара&#187; могут продлить на второй сезон
Сценарий для второго сезона пока не готов. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Режиссер нового южнокорейского сериала на Netflix «Игра в кальмара» не исключил выход второго сезона.

Однако ждать второй сезон, скорее всего, придется довольно долго. Режиссер Хван Дон-хек заявил, что хороший сценарий для продолжения еще не готов, передает Variety.

Стриминговая платформа выпустила «Игру в кальмара» в середине сентября. В основе сюжета лежит секретная игра на выживание, в которой участвуют отчаявшиеся люди. Они готовы рисковать своей жизнью, чтобы выиграть крупную сумму денег.

Меньше, чем за месяц сериал обрел такую большую популярность, что обогнал по просмотрам такие проекты Netflix, как «Ведьмак», «Люпен», «Бриджертоны» и «Кто убил Сару?».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Netflix назвал свои самые популярные фильмы и сериалы.

Netflix игра в кальмара сериал


 

Новости партнеров
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сериал «Игра в кальмара» могут продлить на второй сезон
Ботанический сад меняет режим работы на зимний
Огромный самолет застрял под пешеходным мостом в Индии
Синоптики обещают аномально снежную зиму в России
Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода с собакой в Ленобласти
Состояние заболевшей ковидом Гузеевой ухудшилось
Дети нашли в лесу Ленобласти мертвую женщину без глаз
Попавший в аварию ВАЗ вылетел на тротуар и перевернулся на Ваське