Сериал «Игра в кальмара» могут продлить на второй сезон

Сценарий для второго сезона пока не готов. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Сценарий для второго сезона пока не готов. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Режиссер нового южнокорейского сериала на Netflix «Игра в кальмара» не исключил выход второго сезона.

Однако ждать второй сезон, скорее всего, придется довольно долго. Режиссер Хван Дон-хек заявил, что хороший сценарий для продолжения еще не готов, передает Variety.

Стриминговая платформа выпустила «Игру в кальмара» в середине сентября. В основе сюжета лежит секретная игра на выживание, в которой участвуют отчаявшиеся люди. Они готовы рисковать своей жизнью, чтобы выиграть крупную сумму денег.

Меньше, чем за месяц сериал обрел такую большую популярность, что обогнал по просмотрам такие проекты Netflix, как «Ведьмак», «Люпен», «Бриджертоны» и «Кто убил Сару?».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Netflix назвал свои самые популярные фильмы и сериалы.