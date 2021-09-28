Netflix назвал свои самые популярные фильмы и сериалы

Онлайн-сервис Netflix раскрыл статистику самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе.

Как сообщает портал The Verge, статистикой самых популярных сериалов и фильмов поделился один из руководителей Netflix Тед Сарандос во время презентации на технологической конференции в Калифорнии.

По данным сервиса, список самых популярных сериалов возглавил первый сезон «Бриджертонов», который посмотрели около 82 миллионов пользователей платформы. Второе место у «Люпена», а третье — у «Ведьмака», каждый из которых набрал приблизительно по 76 миллионов просмотров.

«Бриджертоны» заняли и первую строчку рейтинга по времени стриминга — за первый месяц его смотрели 625 миллионов часов. Следом идет четвертый сезон «Бумажного дома» (619 миллионов часов), а тройку замыкает третий сезон сериала «Очень странные дела» (582 миллиона часов).

Самым популярным фильмом оказался боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», который посмотрели 99 миллионов пользователей. Второе место занял хоррор «Птичий короб», набравший 89 миллионов просмотров. А третье место за боевиком «Правосудие Спенсера».

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