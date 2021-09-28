В Лондоне прошла мировая премьера фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде

В Лондоне прошла мировая премьера фильма &#171;Не время умирать&#187; о Джеймсе Бонде
Одним из первых на красной ковровой дорожке появился актер Дэниел Крейг, исполнитель главной роли в фильме. Фото: скриншот Twitter

В столице Великобритании состоялась мировая премьера нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать». Картина стала 25-м фильмом бондианы.

Как сообщает Reuters, на мероприятие в Альберт-холле пригласили в том числе лауреатов премии «Оскар», а также членов королевской семьи — принца Чарльза и его супругу Камиллу, герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт.

Одним из первых на красной ковровой дорожке появился актер Дэниел Крейг, исполнитель главной роли в фильме. «Не время умирать» стал для него заключительным во франшизе. Также на премьере появились другие участники актерского состава — Леа Сейду, Лашана Линч, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рами Малек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера ВМС Великобритании.

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